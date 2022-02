La Cna al Salone del libro con uno spazio collettivo - Tuttoggi

“Una vetrina internazionale nella quale la Cna, come da tradizione, sarà presente e protagonista con uno spazio collettivo”. Il presidente Editoria di Cna, Costantino Di Nicolò, annuncia che la macchina organizzativa è già al lavoro per pianificare al meglio contenuti e modalità in modo da consentire alle imprese del settore di partecipare al Salone del Libro di Torino in programma dal 19 al 23 maggio, presso Lingotto Fiere. “Vogliamo essere sempre più un qualificato punto di riferimento per i piccoli editori indipendenti, provenienti da tutto il territorio nazionale – afferma Di Nicolò – ai quali offriamo la possibilità di far conoscere a un vasto pubblico la propria produzione letteraria, anche quella ancorata alle tradizioni e alla cultura della terra di appartenenza, promuovendo e valorizzando così autori del luogo sui quali potranno essere accesi i riflettori nazionali, e non solo. Le imprese associate avranno a disposizione uno stand in cui poter esporre, a costi assolutamente irrisori, e la possibilità di vendere, senza oneri aggiuntivi, i loro volumi, grazie al supporto del personale Cna. Ci sarà la possibilità di organizzare delle presentazioni che saranno inserite nel calendario ufficiale del Salone. Si sta inoltre valutando – conclude Di Nicolò – la possibilità di organizzare, senza alcun onere aggiuntivo per gli associati, brevi presentazioni all’interno del nostro stand, anche se non potranno essere inserite nella programmazione ufficiale della kermesse”.

