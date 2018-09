La città si prepara a correre, inizia settimana che porta alla 37^ “Stracastello”

share

Anche quest’anno a Città di Castello, domenica 9 settembre, si tornerà a correre la “Stracastello” e sarà la 37° volta per questa gara non competitiva che abbraccia e conclude l’intenso programma di iniziative di “Festa popolare – Famiglie in festa”, promossa dalla diocesi tifernate. Tra gli appuntamenti da non perdere: l’incontro con il giornalista Rodolfo Casadei che si occuperà di cristiani perseguitati venerdì 7 settembre e un intero pomeriggio al santuario di Canoscio, oggetto nel 2018 di prestigiosi anniversari.

A presentare il programma della 37° “Stracastello – Festa popolare – Famiglie in festa” è stato il presidente Angelo Benedetti, il quale ha parlato “del connubio tra sport e famiglie sperimentato da qualche tempo e che l’edizione 2018 riconferma. La corsa è il nostro orgoglio perché tutti o quasi tutti a Città di Castello hanno partecipato almeno ad una edizione. È questo il modo con cui cerchiamo di essere inclusivi e proporre alcune riflessioni. Spero che alla città non passi la voglia di Stracastello e che i tifernati rispondano numerosi, anche se il tempo non sempre è stato clemente con noi”.

Si inizia sabato 2 settembre con l’inaugurazione della mostra di pittura di Giovanna Senesi nella sala espositiva di Santa Maria Nova alle 18. Venerdì 7 settembre, alle 21, al Nuovo Cinema Castello, si terrà l’incontro con Rodolfo Casadei che parlerà del suo libro “Pianeta terra, istruzioni per l’uso…per non annegare nel pensiero liquido”. Conduce Alessandro Bartoli. Sabato 8 settembre dalle 10.30 alle 19, nell’ambito di Famiglie in Festa, si svolgerà il torneo Pallavoliamo presso la Pista di atletica e, dalle 15 alle 18, Famiglie in gioco. Domenica 9 settembre alle 9.45 è fissato lo schieramento da Corso Cavour della 37° Stracastello con a seguire, 11.30 circa, le premiazioni in Piazza Matteotti. Alle 13 il pranzo “Famiglie Insieme” presso il rione di San Pio e, dalle 15, appuntamento al Santuario di Canoscio, per adorazione, confessione e messa, alle 18, officiata dal cardinale Ennio Antonelli e dal vescovo Domenico Cancian.

Alla conferenza stampa erano presenti gli assessori all’Ambiente e alle Politiche sociali Massimo Massetti e Luciana Bassini: “In questo periodo Città di Castello è un crocevia di manifestazioni a sfondo sportivo per la capacità aggregante e formativa che possono mettere a leva – ha detto il primo – La Stracastello coabiterà con il numero 0 della Mostra del Cavallo e sono sicuro che sarà un fine settimana di grande movimento e interesse“. La Bassini ha invece sottolineato sul versante sociale come “le famiglie siano la salute del tessuto cittadino. Ben vengano gli eventi che uniscono e fanno incontrare le famiglie, specialmente quando il clima è allegro come quello che ognuno di noi prima o dopo ha respirato in occasione della Stracastello”.

Il vescovo Domenico Cancian è intervenuto in conferenza, spiegando che “la scelta di Canoscio è collegata ai solenni anniversari che la chiesta vive in questo scorcio di 2018: 140 anni dalla dedicazione, 130 dall’incoronazione della Madonna, 20 dalla dedicazione a Basilica minore”. Moreno Mancini, in rappresentanza della Pastorale familiare, ha approfondito il programma della Festa popolare, in particolare invitando tutti alle iniziative di sabato 8 settembre. “Ormai la Stracastello e la Famiglie in festa sono un matrimonio a tutti gli effetti, che ci sta regalando tante occasioni di condivisione e di crescita”. Riccardo Ricci, presidente del Lion tifernate, ha confermato “il sostegno alla manifestazione ed in particolare alla Stracastello perché il nostro club è sempre vicino alla città e proprio per questo scegliamo iniziative a cui la città è vicina. Inoltre il programma del 2018 presenta molti motivi di interesse tra cui la conferenza di Casadei che affronta l’argomento della tolleranza religiosa verso i cristiani”.

