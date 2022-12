Il Covid torna a fare paura a causa dell’esplosione dei contagi che sta vivendo la Cina e l’arrivo in Italia di numerosi viaggiatori asiatici. L’aeroporto di Malpensa è stato tra i primi a riprendere i test dopo l’ordinanza del ministro della salute Orazio Schillaci che prevede l’obbligo di tamponi antigenici per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito nel nostro Paese.

abr/mgg/gsl