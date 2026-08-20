La Cina si prepara al lancio della sonda lunare Chang’e-7 - Tuttoggi.info

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La Cina si prepara al lancio della sonda lunare Chang’e-7

ItalPress

La Cina si prepara al lancio della sonda lunare Chang’e-7

Gio, 20/08/2026 - 21:33

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WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Secondo la China Manned Space Agency (CMSA), il lancio della sonda lunare Chang’e-7 è previsto a tempo debito.

Il complesso formato dalla sonda lunare Chang’e-7 e dal razzo vettore Long March-5 Y14 è stato trasferito verticalmente ieri nell’area di lancio del Sito di lancio di veicoli spaziali di Wenchang, nella provincia meridionale cinese di Hainan, come reso noto dalla CMSA.

La sonda lunare e il razzo erano arrivati al sito di lancio rispettivamente ad aprile e luglio e da allora hanno completato le operazioni di assemblaggio e collaudo. La CMSA ha affermato che tutte le strutture e le attrezzature del sito di lancio sono in buone condizioni e che, prima del lancio, saranno effettuati come previsto i controlli funzionali, i test congiunti e il rifornimento di propellente.

La missione Chang’e-7 punta a realizzare progressi in diverse tecnologie chiave, tra cui l’atterraggio morbido ad alta precisione sulla superficie lunare, gli spostamenti mediante arti, i balzi e l’esplorazione dei crateri permanentemente in ombra.

Secondo la CMSA, la missione adotterà un approccio di rilevamento completo, che comprenderà operazioni in orbita, atterraggio, esplorazione mediante rover e balzi, per condurre indagini sull’ambiente e sulle risorse del polo sud lunare. La missione prevederà inoltre una cooperazione a livello internazionale.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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