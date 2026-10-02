La Cina accelera lo sviluppo della sua rete idrica - Tuttoggi.info

Nell’ambito di questo impegno, la Cina rafforzerà la protezione dalle inondazioni migliorando un sistema composto da bacini idrici, fiumi, argini e aree di contenimento e laminazione delle piene, e potenziando il monitoraggio e le previsioni basati su satelliti, radar, stazioni pluviometriche e idrologiche, ha spiegato Li durante una conferenza stampa.
Entro la fine del 2030, il Paese punta ad aggiungere 15 miliardi di metri cubi di capacità di stoccaggio nei bacini idrici e a rendere conformi agli standard il 91% degli argini principali, ha affermato.
La Cina accelererà gli sforzi per costruire un sistema di allocazione ottimale delle risorse idriche e di approvvigionamento idrico, coordinando lo sviluppo della principale rete idrica nazionale con le reti a livello provinciale, municipale e di contea.
Ciò accelererà inoltre la modernizzazione e il potenziamento dei comprensori irrigui e promuoverà la standardizzazione dell’approvvigionamento e della gestione dell’acqua nelle aree rurali. Entro il 2030, il Paese punta ad aggiungere 40 milioni di mu, pari a circa 2,67 milioni di ettari, di terreni agricoli irrigati e a portare al 98% il tasso di copertura dell’acqua potabile nelle aree rurali.
Il Paese rafforzerà la protezione e il ripristino degli ecosistemi acquatici, anche attraverso il recupero di fiumi e laghi e il contrasto all’eccessivo prelievo di acque sotterranee e all’erosione del suolo. Entro la fine del 2030, punta a intervenire su ulteriori 310.000 chilometri quadrati di territorio colpito dall’erosione del suolo.
La Cina punta a istituire un centro nazionale di gestione della rete idrica, un centro per i big data e sottocentri a livello di bacino, che consentano un monitoraggio e un rilevamento completi, analisi e previsioni intelligenti e un supporto decisionale orientato al futuro, per migliorare la gestione coordinata della protezione dalle inondazioni, dell’approvvigionamento idrico e della tutela ecologica, ha dichiarato Li.
La costruzione di una rete idrica moderna riveste particolare importanza per la Cina, dove le risorse idriche sono distribuite in modo disomogeneo tra regioni e stagioni e le inondazioni e le siccità si verificano frequentemente, in un contesto segnato dall’intensificarsi degli effetti del cambiamento climatico globale e da frequenti eventi estremi di alluvioni e siccità.
La rete idrica è una delle “sei reti” considerate prioritarie durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale della Cina, insieme alle reti elettriche di nuova generazione, alle reti di capacità di calcolo, a quelle di comunicazione di nuova generazione, alle reti di condutture sotterranee urbane e a quelle logistiche.
Durante il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), la Cina ha realizzato investimenti nelle infrastrutture idriche per 5.680 miliardi di yuan, pari a circa 843 miliardi di dollari, avviando la costruzione di 181 grandi progetti idrici e mettendo in funzione 94 grandi progetti, con la rete idrica nazionale che copriva l’80,3% del territorio del Paese alla fine del 2025.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-