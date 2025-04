La cantautrice Sara Corliani alla seconda fase del Premio Mia Martini 2025, rappresenterà l’Umbria - Tuttoggi.info

Grande soddisfazione per la giovane cantautrice tifernate Sara Corliani, che rappresenterà l’Umbria nella seconda fase del Premio Mia Martini 2025, uno dei concorsi canori più prestigiosi a livello nazionale.

Dopo aver superato con successo le selezioni regionali, Sara prenderà parte agli incontri artistici previsti dal 23 al 25 aprile nella città di Scalea, in Calabria.

Un traguardo importante per la 17enne di Città di Castello, che ha iniziato il suo percorso artistico all’età di soli 11 anni studiando canto, per poi affiancare lo studio della chitarra a 15 anni. “Mi sono avvicinata al canto per trasmettere emozioni attraverso la voce – racconta Sara – e alla chitarra per poter scrivere e accompagnare le mie canzoni“.

Sara Corliani è allieva della Scuola di Musica Novamusica 3.0 di Città di Castello, dove è seguita da un team artistico composto da Matteo Manfucci (nella foto a sinistra), Daniele Piovani e Alioscia Arioli, professionisti che stanno contribuendo alla sua crescita artistica e alla definizione della sua identità musicale.

Nei prossimi mesi, l’artista inizierà anche la lavorazione del suo primo progetto discografico inedito, che prenderà forma tra la sua città natale e gli studi di registrazione AlyStudio a Milano. Un progetto che mira a mettere in luce la sua voce e la sua sensibilità autoriale, già emerse nei primi inediti presentati durante il percorso formativo.

La partecipazione al Premio Mia Martini rappresenta per Sara non solo un’opportunità di confronto e crescita, ma anche l’ennesimo segnale del talento emergente che si coltiva nel territorio tifernate, da sempre florido di artisti.