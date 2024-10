La Canadian Chamber in Italy plaude alla dichiarazione su minerali critici e transizione energetica tra Italia e Canada. - Tuttoggi.info

Roma, 10 ottobre 2024 – “Apprendiamo con soddisfazione la firma della dichiarazione congiunta tra Italia e Canada volta a rafforzare la collaborazione sui minerali critici, la sicurezza energetica e la transizione sostenibile. “è quanto dichiara Caterina Passariello, Presidente della Canadian Chamber in Italy.



Questo importante accordo, firmato a margine della Riunione Ministeriale del G7 sull’Industria e l’Innovazione Tecnologica, presieduta dal Ministro Adolfo Urso e a cui ha partecipato virtualmente il Ministro canadese François-Philippe Champagne, segna un passo significativo verso una cooperazione più profonda tra le due nazioni.

L’accordo si basa sull’adozione della Tabella di marcia per una cooperazione rafforzata Italia-Canada durante il Vertice del G7 di giugno e supporta le iniziative in corso del Canada nell’ambito della Strategia canadese per i minerali critici del 2022.

I due paesi si sono impegnati a un dialogo continuo su temi legati alla sicurezza energetica, con particolare attenzione ai minerali critici, alla transizione energetica, ai combustibili sostenibili, alle soluzioni di stoccaggio dell’energia e alle tecnologie nucleari avanzate, inclusa la ricerca sulla fusione.

Questa collaborazione ha come obiettivo quello di rendere le catene di approvvigionamento di minerali critici e materie prime più diversificate, trasparenti, resilienti, responsabili e sostenibili. Inoltre, nella dichiarazione viene sottolineata l’importanza delle partnership internazionali per raggiungere l’efficienza delle risorse e la responsabilità ambientale.

“Accogliamo con soddisfazione i progressi segnati da questa dichiarazione congiunta” continua la Presidente Passariello “che rafforza la partnership tra Canada e Italia in settori critici che modelleranno il nostro futuro energetico. La Canadian Chamber in Italy rimane impegnata a sostenere iniziative che promuovano sistemi energetici sostenibili e sicuri, favorendo al contempo relazioni commerciali di lungo termine tra i due paesi.”

Italy- Canada Conference 2024

I temi relativi alla firma odierna saranno al centro della Conferenza Italia-Canada 2024, in programma per il 22 ottobre 2024 a Roma. Organizzata dalla Canadian Chamber in Italy in collaborazione con la Canada-Europe Economic Chamber di Bruxelles, questa conferenza annuale offrirà una piattaforma per leader politici e imprenditoriali di entrambi i paesi per esplorare nuove opportunità in settori strategici.

La conferenza si terrà presso l’Ambasciata del Canada in Italia, e includerà discorsi inaugurali da parte della rappresentanza diplomatica canadese in Italia e di rappresentanti del governo italiano. I temi trattati comprenderanno le nuove tendenze in campo energetico, infrastrutturale e tecnologico, con l’obiettivo di promuovere partnership solide e durature, tra Italia e Canada.

La partecipazione all’evento è soggetta a registrazione e i posti sono limitati. Si consiglia di registrarsi al più presto per garantirsi la partecipazione a questo importante evento di cooperazione transfrontaliera.

