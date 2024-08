La Canadian Chamber in Italy e l’AIOT Canada annunciano la firma di una partnership strategica - Tuttoggi.info

Roma (Italia) e Ottawa (Canada) 02/08/2024 – La Canadian Chamber in Italy e l’AIOT Canada hanno firmato nei giorni scorsi un memorandum d’intesa per promuovere l’innovazione tecnologica e la crescita economica.

La collaborazione si concentrerà principalmente sulla promozione dell’intelligenza artificiale (AI) e delle tecnologie di internet of things (IoT) nei mercati italiano e canadese attraverso iniziative congiunte, scambio di conoscenze e progetti collaborativi.

A dare l’annuncio sono i rispettivi presidenti delle due associazioni che, con questo protocollo d’intesa, hanno deciso di unire le forze per migliorare le relazioni tra le piccole e medie imprese delle due nazioni, soprattutto in considerazione degli ottimi rapporti già esistenti.

A questo proposito, Walter Knitl, presidente di AIOT Canada, ha dichiarato: “Questa partnership rappresenta un passo significativo nella nostra missione di far progredire le tecnologie AIOT e di creare nuove opportunità economiche. Unendo le nostre competenze e risorse, possiamo stimolare l’innovazione e sostenere lo sviluppo sostenibile sia in Canada che in Italia.”

Caterina Passariello, presidente della Canadian Chamber in Italy, ha commentato: “Siamo entusiasti di collaborare con AIOT Canada. Questo MoU migliorerà la nostra capacità di mettere in contatto le aziende italiane e canadesi, facilitando l’accesso ai mercati e promuovendo lo scambio di best practice. Insieme, lavoreremo per un futuro più innovativo e interconnesso”.

Canadian Chamber in Italy è un’associazione no-profit con sede a Roma che facilita le relazioni economiche e commerciali tra Italia e Canada. L’associazione sostiene le aziende canadesi nel raggiungere il loro pieno potenziale in Italia e nell’area del Mediterraneo, creando i giusti collegamenti e promuovendo lo scambio di buone pratiche e tecnologie tra i due Paesi. ( https://www.canadianchamber.it/ )

AIOT Canada è un’organizzazione senza scopo di lucro creata nel 2019 per promuovere l’adozione, lo sviluppo e il funzionamento dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie IOT in Canada. L’associazione rappresenta diversi membri e partner in tutto il Paese impegnati a promuovere lo sviluppo economico e l’innovazione tecnologica. ( https://www.aiotcanada.ca/ )

