La Canadian Chamber in Italy annuncia una missione esplorativa in Canada dal 23 al 31 maggio 2025 - Tuttoggi.info

Roma, 31 marzo 2025 – La Canadian Chamber in Italy ed ASCAME (Associazione delle Camere di Commercio del Mediterraneo) saranno in visita in Canada dal 23 al 31 maggio 2025 per una missione esplorativa istituzionale ed economica che toccherà tre città strategiche: Montréal, Ottawa e Toronto. La delegazione sarà composta da rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale e professionale, impegnati a consolidare i rapporti con partner locali, esplorare opportunità di collaborazione e avviare nuovi contatti bilaterali.

La missione nasce con l’obiettivo di favorire il dialogo e le sinergie tra attori mediterranei e canadesi nei settori del commercio, turismo, innovazione, sostenibilità e cooperazione istituzionale.

Appuntamenti confermati

Tra gli appuntamenti di rilievo già in agenda:

Il 27 maggio , la delegazione prenderà parte allo Spring Summit organizzato da AIOT Canada a Ottawa, occasione di confronto su temi legati all’innovazione, alla trasformazione digitale e all’intelligenza artificiale applicata ai servizi pubblici e privati.

Il 30 e 31 maggio, la Camera sarà protagonista del World of Travel Expo di Toronto, in qualità di co-organizzatore del Mediterranean Pavilion, insieme ad ASCAME – Association of Mediterranean Chambers of Commerce and Industry. Il padiglione ospiterà conferenze, attività di networking, B2B meetings e vetrine promozionali dedicate al turismo sostenibile, all'agroalimentare mediterraneo e alla cooperazione economica tra la regione e il mercato nordamericano

“Questa missione rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento del dialogo economico e culturale tra l’Italia, l’area mediterranea e il Canada. Vogliamo offrire alle imprese e alle istituzioni l’opportunità di costruire relazioni durature, basate su fiducia, cooperazione e visione condivisa. Partecipare a momenti come lo Spring Summit di Ottawa e il World of Travel Expo di Toronto ci consente di portare la voce del Mediterraneo su un palcoscenico internazionale e aprire nuove strade per collaborazioni concrete.”— Caterina Passariello, Presidente della Canadian Chamber in Italy

Un appello alle realtà canadesi e ai partecipanti italiani

La Canadian Chamber in Italy invita istituzioni, associazioni di categoria, camere di commercio e imprese canadesi interessate a incontrare i membri della delegazione a contattarci per pianificare incontri mirati durante le tappe della missione.

Allo stesso tempo, aziende e professionisti italiani interessati a partecipare alla missione e alle attività previste nelle tre città canadesi possono esprimere il proprio interesse scrivendo all’indirizzo segreteria@canadianchamber.it. Sono previsti pacchetti personalizzati e condizioni agevolate di viaggio, grazie al supporto di Air Canada.