ROMA (ITALPRESS) – Come in molti paesi d’Europa, anche in Italia le differenze salariali a livello territoriale sono notevoli. Nel 2021, ad esempio, la retribuzione media lorda annua dei lavoratori dipendenti italiani occupati nel settore privato nella Città Metropolitana di Milano era di 31.202 euro, a Palermo, invece, di 16.349 euro. È quanto emerge da un’elaborazione dell’Ufficio studi della Cgia su dati Inps.

