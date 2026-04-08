La base dello spaccio è in mezzo al bosco: arrestato 19enne - Tuttoggi.info

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La base dello spaccio è in mezzo al bosco: arrestato 19enne

Redazione

La base dello spaccio è in mezzo al bosco: arrestato 19enne

Mer, 08/04/2026 - 12:45

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I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Città della Pieve (PG) unitamente ai militari della locale Stazione, hanno arrestato in flagranza di reato un 19 enne albanese, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’azione di contrasto è scaturita da una meticolosa attività investigativa che ha permesso ai militari di individuare, nella frazione di Ponticelli, un’area boschiva utilizzata come deposito temporaneo dello stupefacente per eludere eventuali controlli. L’ipotesi investigativa ha trovato pieno riscontro nei servizi di osservazione, poiché l’attività ha consentito di sorprendere il giovane mentre si addentrava tra la vegetazione con 37 g di cocaina, già frazionati in 44 involucri, e nella disponibilità della somma di denaro contante di 350 euro, ritenuta verosimilmente costituire il provento del reato.

Al termine delle formalità di rito, in forza dei rilevanti elementi indiziari raccolti dai militari a suo carico, il 19enne è stato dichiarato in stato di arresto e successivamente associato al carcere di Perugia Capanne, come disposto dal magistrato di turno della Procura della Repubblica del capoluogo. L’operazione rappresenta un ulteriore significativo risultato nella costante attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio, interessato nell’ultimo periodo da un’intensificazione dei controlli.

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