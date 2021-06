== KREJCIKOVA REGINA DEL ROLAND GARROS “DEDICATO A JANA NOVOTNA” == - Tuttoggi

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Barbora Krejcikova è la nuova regina del Roland Garros. Nella finale del singolare femminile sulla terra battuta di Parigi la 25enne ceca, numero 33 Wta, ha battuto in tre set la 29enne russa Anastasia Pavlyuchenkova, numero 32 Wta e testa di serie numero 31: 6-1 2-6 6-4 il punteggio finale in un’ora e 58 minuti di gioco sul Court Philippe-Chatrier. “E’ il giorno più importante della mia vita, voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto, a partire dal mio team. E non posso dimenticare la persona che mi ha motivato più di chiunque altra, Jana Novotna, che avrà sempre un posto speciale nel mio cuore”, ha dichiarato un’incredula Krejcikova a fine match ricordando la regina di Wimbledon 1998, scomparsa nel 2017 e sua allenatrice da junior. “Sono felicissima, grazie per tutta l’energia che mi avete trasmesso – ha aggiunto la ceca rivolgendosi al pubblico francese – Ho soltanto cercato di godermi il più possibile la partita. Non ho parole, sono incredula: ho vinto uno Slam”.

(ITALPRESS) – (SEGUE).