Koopmeiners e Kolo Muani, la Juventus vince 2-1 in casa dell’Az Alkmaar - Tuttoggi.info

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Koopmeiners e Kolo Muani, la Juventus vince 2-1 in casa dell’Az Alkmaar

ItalPress

Koopmeiners e Kolo Muani, la Juventus vince 2-1 in casa dell’Az Alkmaar

Gio, 05/11/2026 - 23:18

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ALKMAAR (OLANDA) (ITALPRESS) – Il buon momento della Juventus, reduce dal successo sul Napoli, prosegue anche in Europa League. I bianconeri non crollano di fronte alla dura trasferta olandese e, anzi, regolano l’AZ Alkmaar, pur con qualche difficoltà nel finale: è 2-1 per Kolo Muani e compagni, gol e assist per l’ex Psg. Spalletti conferma la “Juve d’Europa”, con le due punte e il duo Woltemade-Kolo: alle loro spalle, con McKennie ko, ecco Alajbegovic. L’attaccante francese è il primo a rendersi pericoloso, al pari di Sarr, con la Juventus che approccia benissimo la gara e la sblocca al 19′. Ci pensa proprio Kolo Muani a servire l’assist per Teun Koopmeiners, che colpisce la squadra che l’ha lanciato e ha in campo suo fratello Peer: piattone letale e 1-0 Juve. Alajbegovic sfiora il bis e l’AZ traballa pericolosamente, complice anche l’ingresso di Hoedt (ex Lazio) per l’infortunato Schouten, poi i biancorossi reagiscono con Kwakman. La Vecchia Signora perde per qualche minuto il pallino del gioco, ma si riprende completamente al 37′: scambio tra Woltemade e Kolo Muani, l’ex Psg colpisce di controbalzo e sigla il 2-0.
La Juventus va dunque al riposo con un doppio vantaggio e, complici le tante assenze, ha poche alternative dalla panchina. I bianconeri perdono così ritmo e concentrazione, pur sfiorando il tris con Alajbegovic e Gatti (migliore nella ripresa). La difesa juventina viene messa a dura prova dall’Az, che pressa nel finale con gli ispirati Smit e Oufkir. La Juventus inserisce Ekhator per sfruttare gli spazi, ma non riesce più a uscire dalla sua metà campo e viene punita all’87’. Oufkir ruba palla a Cabal e pesca Meerdink, che accorcia le distanze e restituisce le speranze ai padroni di casa col 2-1. L’esterno offensivo marocchino è una furia e spaventa tutto il binario mancino della Juventus, che rischia di farsi del male nel recupero: Vicario fa un miracolo su Meerdink e De Wit sigla il pari al 91′, ma è tutto fermo per un offside. La Signora tira così un sospiro di sollievo, ottenendo tre punti pesantissimi. La Juventus sale a quota 10 ed è quarta nella League Phase, da prima inseguitrice del trio di testa (Benfica, Ferencvaros, Bournemouth): bianconeri a pari merito con Olympiacos e Union SG, AZ fermo a quota 6.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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