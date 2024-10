Known Physics live all’Urban Club opening Punkreas - Tuttoggi.info

Dopo un’estate intensa in tour che li ha portati sui palchi di 20 città italiane e il lancio del loro nuovo singolo “Adrenaline”, i Known Physics ripartono da Perugia per un evento speciale. Venerdì 18 ottobre avranno l’onore di esibirsi all’Urban Club, aprendo il concerto di una delle band più influenti della scena punk rock e ska-punk italiana: i Punkreas.

I Known Physics, con la loro potente fusione di rock ed elettronica moderna, creano un mix esplosivo di riff di chitarra taglienti e beat elettronici che non lasciano spazio alla noia. Formatisi nel cuore della scena underground umbra, la band ha saputo combinare influenze musicali diverse per dare vita ad un sound riconoscibile e coinvolgente. La loro esperienza sul palco è vasta, maturata attraversando l’Italia e lasciando il segno in numerosi locali, festival e concorsi musicali conquistando, tra questi, la vittoria del Premio Riunite al Tour Music Fest come Miglior Band Emergente dell’anno che ha valso loro la produzione del singolo “Adrenaline”.

Lo show del 18 ottobre all’Urban Club di Perugia promette di essere un’esplosione di energia. L’esibizione dei Known Physics scalderà il pubblico prima dell’ultima data del tour dei Punkreas, pronti ad offrire uno spettacolo ad alto voltaggio in cui poter saltare, cantare e riflettere su temi di grande attualità.





Luogo: Urban Club, Via Aldo Manna, 97, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA

Data Inizio: 18/10/2024

Data Fine: 19/10/2024

Ora: 21:00

Artista: Known Physics opening Punkreas

Prezzo: 18.00