 Kings League, Florenzi sbaglia rigore e confonde le regole: "Non avevo capito" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Kings League, Florenzi sbaglia rigore e confonde le regole: “Non avevo capito”

tecnical

Kings League, Florenzi sbaglia rigore e confonde le regole: “Non avevo capito”

Mer, 22/10/2025 - 13:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Esordio tutt’altro che indimenticabile per Alessandro Florenzi nella Kings League Cup. L’ex Roma e Milan, oggi con la maglia dei ‘Bigbro’, ha fallito il rigore decisivo nello shootout finale, regalando così la vittoria alla squadra avversaria, i Caesar, capitanati da Damiano Er Faina ed En3rix.  

Il match inaugurale del torneo di calcio a 7 si è concluso 6-7 per i Caeser, ma il vero colpo di scena l’ha dato proprio Florenzi, suo malgrado, protagonista dell’ultimo atto, quello decisivo, della partita. Il suo errore ha permesso così agli avversari di conquistare i primi due punti della stagione. 

 

Un errore da ‘principiante’ quello di Florenzi. E mentre la squadra avversaria esultava per la vittoria, il calciatore non riusciva a rassegnarsi per non aver compreso prima le regole del gioco. “Io non avevo capito, non avevo capito le regole del gioco”, ha esclamato Florenzi dopo l’errore del dischetto. “Io pensavo che dopo gli shootout c’era la descalada”, ha urlato ancora con frustrazione. 

 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!