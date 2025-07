📚 Kindle Colorsoft (16 GB) – Il Kindle che aspettavamo da anni è finalmente qui. A colori. - Tuttoggi.info

Hai sempre amato il Kindle ma ti è mancato il colore? Adesso non più.

Amazon rivoluziona ancora una volta l’esperienza di lettura con il nuovo Kindle Colorsoft, il primo Kindle con schermo a colori da 7”, pensato per chi legge tanto e ovunque.

Perfetto per romanzi, ma anche per graphic novel, riviste, libri per bambini, manuali illustrati e ogni contenuto dove il colore conta davvero.

👉 Acquista ora su Amazon a 269,99 € (Resi gratuiti, anche a rate senza interessi)

✨ Perché il nuovo Kindle Colorsoft è speciale?

Schermo Colorsoft da 7’’

A colori, ad alto contrasto, senza riflessi. I colori sono fedeli alla carta stampata e le immagini risaltano in modo incredibile.

È un altro livello rispetto ai classici e-reader.

A colori, ad alto contrasto, senza riflessi. I colori sono fedeli alla carta stampata e le immagini risaltano in modo incredibile. È un altro livello rispetto ai classici e-reader. Tonalità della luce regolabile

Passa dal bianco all’ambra per leggere comodamente di giorno o di notte. Gli occhi ringraziano.

Passa dal bianco all’ambra per leggere comodamente di giorno o di notte. Gli occhi ringraziano. Evidenziazione a colori

Evidenzia testi in giallo, arancione, blu e rosa. Ottimo per studio, note e letture tecniche.

Evidenzia testi in giallo, arancione, blu e rosa. Ottimo per studio, note e letture tecniche. Fino a 8 settimane di autonomia

Una ricarica e sei a posto per due mesi. USB-C incluso.

Una ricarica e sei a posto per due mesi. USB-C incluso. Resistente all’acqua (IPX8)

Perfetto per la piscina, la vasca o la spiaggia. Sì, puoi leggere anche lì.

Perfetto per la piscina, la vasca o la spiaggia. Sì, puoi leggere anche lì. Funzione “Colore pagina”

Cambia sfondo e testo per non affaticare gli occhi in ambienti scuri, senza compromettere i colori delle immagini.

Cambia sfondo e testo per non affaticare gli occhi in ambienti scuri, senza compromettere i colori delle immagini. Accesso a milioni di titoli

Puoi acquistare direttamente dal Kindle Store o leggere gratis con Kindle Unlimited.

✅ Perfetto per te se:

Vuoi un dispositivo dedicato solo alla lettura , senza distrazioni

, senza distrazioni Leggi anche fumetti, manga, manuali o libri illustrati

Ti serve un e-reader leggero, potente e versatile

Sei stufo di tablet e smartphone che affaticano la vista

💡Offerta esclusiva:

✅ Pagabile a rate (senza interessi)

✅ Resi gratuiti su Amazon

✅ Consegna rapida e sicura

👉 Scopri il nuovo Kindle Colorsoft su Amazon e cambia per sempre il modo in cui leggi.