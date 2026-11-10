Kimi Antonelli arriva all'aeroporto di Bologna, il saluto della torre di controllo - Tuttoggi.info

BOLOGNA (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli, dopo la lunga trasferta americana che lo ha visto festeggiare in Messico il titolo iridato – primo italiano a 73 anni da Ascari -, è rientrato nella sua Bologna, con tanto di accoglienza da star. Il neo campione del mondo è atterrato all’aeroporto emiliano proveniente dal Brasile dove il circus è stato impegnato nell’ultimo weekend. Dopo aver vinto il campionato piloti con la Mercedes, Kimi Antonelli ha contribuito a portare nella bacheca della scuderia tedesca anche il titolo costruttori che è arrivato proprio al termine della gara disputata a San Paolo. Il suo rientro in Italia era atteso e dalla torre di controllo il giovanissimo campione del mondo è stato accolto in maniera personalizzata da parte di Enav.

gm/mca2/gsl (Fonte video: Enav)