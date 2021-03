Kia presenta Sorento Plug-in Hybrid - Tuttoggi

Kia Italia ha presentato l’inedita versione Plug-in hybrid del SUV top di gamma Sorento che affiancherà sul mercato italiano la già nota versione full hybrid svelata nei mesi scorsi. L’ingresso di Sorento Plug in Hybrid sul mercato italiano rappresenta un altro passo fondamentale del processo di trasformazione intrapreso da Kia all’inizio del 2021. Dopo la cerimonia di presentazione mondiale del nuovo logo e l’annuncio della nuova corporate identity e brand strategy, il completamento della gamma Sorento per il nostro mercato suggella un altro importante traguardo nel completamento del Plan S. Sorento Plug-in Hybrid abbina un propulsore turbo benzina a un motore elettrico ad alta efficienza, supportato da un pacco batteria dalla capacità rilevante per offrire la possibilità di percorrere i piccoli spostamenti quotidiani di corto raggio in modalità completamente elettrica a zero emissioni. La variante ibrida plug-in raggiunge un obiettivo importante, quello di mantenere un ampio spazio interno e una elevata versatilità anche in presenza della più sofisticata elettrificazione oggi disponibile. Ciò è stato possibile grazie alla nuova piattaforma su cui è stato realizzato, che fin dalla sua concezione ha previsto l’implementazione dei più moderni sistemi di alimentazione ibrida, senza andare ad intaccare lo spazio e l’abitabilità di bordo. “Sorento Plug-in Hybrid completa la nuova gamma Sorento di quarta generazione. La vettura utilizza un propulsore ibrido turbo benzina per aumentare le prestazioni, riducendo l’impatto ambientale e i costi di esercizio. I modelli Plug-In continuano a crescere in popolarità sia sul nostro mercato che su quello continentale e il nuovo Sorento sarà uno dei modelli elettrificati più spaziosi, pratici e versatili disponibili – spiega l’Amministratore Delegato di Kia Italia Giuseppe Bitti – La gamma Sorento incarna il nuovo corso di Kia, volto verso il futuro con una spiccata attenzione all’elettrificazione della mobilità. E’ bene ricordare infatti che, a differenza di altri mercati, in Italia Sorento viene commercializzato esclusivamente con motorizzazioni full hybrid e ora anche plug-in’. Sorento Plug in hybrid debutta sul mercato italiano appena dopo il nuovo rebranding globale di Kia, un momento molto importante per la multinazionale coreana: “Sorento è il prodotto giusto per delineare la nostra nuova strategia di brand, basata su tre elementi fondamentali: focus sul cliente, innovazione e brand experience – spiega Giuseppe Mazzara, Marketing Communication & CRM Director di Kia Italia – Il nuovo corso di Kia vedrà una progressiva virtualizzazione del contatto con il brand grazie alla ricerca di nuovi modi di comunicazione, ma ponendo il cliente sempre al centro di ogni nostra azione”.

Non è solo il modello con le emissioni più basse della gamma Sorento in Europa, ma è anche il più potente in assoluto. Il cuore pulsante del suo propulsore ‘turbo ibridò è il motore T-GDi (iniezione diretta di benzina con turbocompressore) da 1,6 litri, che da solo sprigiona 180 CV e 265 Nm di coppia. Questo cuore generoso viene affiancato da un motore elettrico da ben 66,9 KW e 304 Nm di coppia servito da un pacco batteria ai polimeri di litio da 13,8 kWh ad alta capacità. Il binomio vincente di questi due motori sprigiona ben 265 CV con 350 Nm di coppia. Essendo un veicolo dotato di tecnologia Plug In, l’autonomia in modalità completamente elettrica è stata concepita per consentire gli spostamenti quotidiani a zero emissioni. L’autonomia completamente elettrica raggiunge nel ciclo WLTP 57 Km (che possono aumentare fino a 70 in utilizzo prettamente urbano) mentre le emissioni di CO2 si attestano a 38g/Km.

Sorento è da sempre sinonimo di inarrestabilità su qualsiasi tipologia di fondo e anche questa versione Plug-In non fa eccezione grazie alla trazione integrale AWD. In condizioni di bassa aderenza è possibile trasferire in parallelo la potenza a tutte e quattro le ruote, riducendo al minimo la perdita di energia grazie alla grande efficienza del sistema AWD abbinato ad una trasmissione automatica a sei velocità. Il risultato sono risposte immediate a qualsiasi andatura, con la possibilità di avere a disposizione la potenza elettrica della batteria anche alle velocità più elevate.

Una serie di innovazioni in tutto il gruppo propulsore assicura inoltre che Sorento Plug-in Hybrid sia il PHEV più avanzato ed efficiente mai prodotto da Kia. Il nuovo modello rappresenta il primo utilizzo da parte di Kia di un sistema di raffreddamento ad acqua del pacco batteria, garantendo una gestione ottimale del calore e l’efficienza per il pacco batteria ad alta tensione. Per il motore elettrico da 66,9 kW, il rotore beneficia di un nuovo processo di laminazione a due stadi per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni. Importante è anche sottolineare che pure il motore termico presenta le ultime innovazioni ‘Smartstream’ di Kia, inclusa la tecnologia delle valvole ad apertura variabile in modo continuo, che regola la durata di apertura e chiusura delle valvole di aspirazione in base alle condizioni di carico del motore. Ciò permette al quattro cilindri turbo di funzionare su diversi cicli di combustione, ottimizzando senza soluzione di continuità le prestazioni del motore e l’efficienza del carburante.

La nuova piattaforma dedicata ai SUV di Kia, introdotta con la quarta generazione di Sorento, gioca un ruolo chiave nella definizione dello spazio di bordo e dell’abitabilità di questa vettura. La sua struttura e il layout molto innovativi hanno permesso di massimizzare lo spazio per passeggeri e bagagli grazie all’alloggiamento del generoso pacco batterie sotto il pavimento dell’abitacolo. Il risultato è una delle vetture con la più alta capacità di carico della propria categoria con più di 809 litri di bagagliaio (con l’ultima fila di sedili abbassati) o 175 litri nel caso di utilizzo del sesto e settimo posto a bordo.

All’esterno i modelli Sorento Plug-in Hybrid mantengono il design moderno delle altre varianti e si distinguono solo all’occhio attento attraverso il badge ‘eco plug-in’ sul portellone e per lo sportellino atto alla ricarica della batteria. All’interno, anche l’abitacolo rimane in gran parte invariato, sebbene il quadro strumenti completamente digitale da 12,3″ sia stato ridisegnato con nuove grafiche e quadranti dedicati all’informazione della gestione dei flussi di energia tra i due motori. Il quadro dedicato permette ai conducenti di tenere memoria dello stato di carica della batteria, nonchè del flusso di energia elettrica e del motore termico a benzina. Il sistema di infotainment touchscreen da 10,25 pollici presenta anche nuove funzionalità per consentire ai conducenti di individuare facilmente i punti di ricarica.

Sorento Plug-in Hybrid offre lo stesso livello di innovazione tecnologica della versione hybrid. Il sistema di infotainment touchscreen consente l’integrazione completa dello smartphone con Apple CarPlay e Android Auto. E’ inoltre disponibile un potente sistema audio surround BOSE a 12 altoparlanti, che offre un suono coinvolgente per tutti i passeggeri, nonchè un sistema di illuminazione d’atmosfera con una variante da ben 64 tonalità di colore a disposizione. In più si segnala l’innovativo sistema telematico UVO Connect di Kia, che collega i conducenti fornendo preziose informazioni tramite il touchscreen in auto e sul proprio smartphone. I servizi Kia Live forniscono ai conducenti informazioni sul traffico in tempo reale, previsioni del tempo, punti di interesse e dettagli sui potenziali parcheggi su strada e nei garage (inclusi prezzo, posizione e disponibilità di parcheggio), oltre ai punti di ricarica nelle vicinanze. UVO Connect consente inoltre ai conducenti di inviare indicazioni stradali alla propria auto prima di un viaggio e di controllare la posizione del proprio veicolo in qualsiasi momento.

Sorento Plug-in Hybrid offre il massimo anche sui sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) per aiutare a ridurre i pericoli ma anche per aumentare il comfort. Le tecnologie disponibili includono la tecnologia Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) con rilevamento di pedoni, ciclisti e veicoli e FCA Junction, che rileva i veicoli agli incroci durante le svolte; Blind-Spot View Monitor (BVM), Surround View Monitor (SVM) e Blind-spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), Smart Cruise Control con Stop & Go (SCC) e SCC basato sulla navigazione (NSCC), Lane Following Assist (LFA), Avviso di attenzione del conducente (DAW) e Highway Driving Assist (HDA).

Inoltre, c’è anche il monitor per la visione posteriore (RVM) con assistenza per evitare collisioni nelle fasi di parcheggio in retromarcia (PCA) e assistenza per evitare collisioni nel traffico che eventualmente incrocia (RCCA). La funzione Safe Exit Assist (SAE) di Sorento impedisce anche l’apertura delle porte se il veicolo rileva un pericolo in avvicinamento da dietro, come il passaggio di un ciclista o di un altro veicolo. Insomma, chi guiderà Sorento avrà tanti occhi in più d’aiuto. Il nuovo Sorento è equipaggiato anche del primo sistema Multi-Collision Brake di Kia, che consente alla vettura di mitigare la gravità delle collisioni secondarie in caso di incidente. Questo sistema attiva automaticamente i freni del veicolo quando gli airbag sono stati attivati dopo una collisione iniziale, proteggendo ulteriormente gli occupanti da impatti frontali o laterali secondari.

Per poter sfruttare al meglio tutte le potenzialità offerte dal grande contenuto tecnologico di Sorento Plug-in Hybrid, la gamma ricalca quanto già proposto per Sorento HEV, con l’obiettivo di creare un ventaglio di configurazioni capaci di intercettare e soddisfare le necessità di una clientela quanto più eterogenea. E’ bene sottolineare che i listini sono assolutamente calibrati affinchè tutte le versioni in gamma possano beneficiare degli ecoincentivi, mantenendosi così ad un prezzo iva esclusa sotto i 50.000 euro (61.000 euro IVA inclusa).

L’allestimento Business rappresenta un ottimo punto di partenza capace di coniugare contenuti e prezzo, con l’obiettivo di offrire una vettura competitiva sia per i privati che soprattutto per le aziende. Il contenuto dell’allestimento business è lo stesso adottato sulla Hybrid, con la differenza che per la versione PHEV sono stati introdotti i cerchi in lega da 19″ di serie. All’interno quindi troviamo supervision cluster da 12,3″, sistema di infotainment con display touch da 8″ (Android Auto/Apple CarPlay), sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera. Sul fronte della sicurezza sono presenti i principali sistemi di assistenza quali FCA (con funzione Junction), LKA ed guida autonoma di secondo livello (LFA). Inoltre l’auto è dotata di serie del climatizzatore automatico bi-zona. Il prezzo è di 53.000 euro incluso il costo della vernice. Il cuore di gamma è rappresentato dalla versione Style, offerta al prezzo di 57.000 euro incluso il costo della vernice. I contenuti in termini di equipaggiamento prevedono di serie privacy glass, fari anteriori full LED, sedili in pelle a regolazione elettrica con supporto lombare per il guidatore (i sedili anteriori ed il volante sono riscaldabili), navigatore touchscreen da 10,25″ con servizi UVO Connect. In fine il corredo tecnologico è completato da Smart Key, Smart Power Tailgate, Wireless Phone Charger e Blind Spot Collision Avoidance Assist.

In opzione, a 1.250 euro, è disponibile il tetto apribile panoramico in vetro.

Evolution rappresenta il massimo in termini di equipaggiamento per la gamma Sorento. Di serie troviamo quindi, in aggiunta alla versione Style, il tetto panoramico in vetro, la ventilazione per i sedili anteriori, il Premium Sound System BOSE, le sospensioni posteriori a livellamento automatico, l’head up display e l’around view monitor. La dotazione Drive Wise si completa anche di Parking Collision Avoidance Assist (PCA), Blind Spot View Monitor ed Head-up Display. Il prezzo è di 61.000 eurp incluso il costo della vernice. ll nuovo Sorento Plug-in Hybrid è costruito per l’Europa presso lo stabilimento Kia Hwasung in Corea. La vettura è già disponibile presso gli showroom della rete ufficiale dei concessionari Kia italiani. Anche per Sorento Kia offre di serie l’esclusiva garanzia Kia di sette anni o 150.000 chilometri, che comprende anche batteria e motore.

(ITALPRESS).