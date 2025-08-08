 Kelly Doualla oro sui 100 metri donne Under 20: l'impresa a soli 15 anni - Tuttoggi.info
Kelly Doualla oro sui 100 metri donne Under 20: l'impresa a soli 15 anni

Kelly Doualla oro sui 100 metri donne Under 20: l’impresa a soli 15 anni

Ven, 08/08/2025 - 21:03

(Adnkronos) –
Kelly Doualla medaglia d’oro a soli quindici anni. L’azzurra ha vinto oggi, venerdì 8 agosto, la finale dei 100 metri donne agli Europei U20 di Tampere, in Finlandia. Per Doualla vittoria con un tempo di 11.22.  

Nei 100 metri l’impresa è di Kelly Doualla in 11.22 (-0.1) a un solo centesimo dal suo record italiano U20, padrona della gara con ben diciannove centesimi di vantaggio sulla meno lontana delle avversarie. È la più giovane vincitrice della storia su questa distanza nelle 28 edizioni dell’evento, a 15 anni e 261 giorni di età, dopo il recente oro all’Eyof di un paio di settimane fa. Parte bene la lombarda del Cus Pro Patria Milano che poi si scatena sul rettilineo con la sua formidabile azione di corsa, imprendibile per tutte, contro atlete più grandi anche di tre anni: argento alla britannica Mabel Akande (11.41), bronzo all’ucraina Uliana Stepaniuk (11.53) che precede di un solo centesimo l’altra azzurra Alice Pagliarini, quarta in 11.54. 

“Speravo tantissimo di poter fare qualcosa di grande – racconta Kelly Doualla – e posso dire di esserci riuscita, è quello che mi ero prefissata dall’inizio dell’anno. In pista ero abbastanza tranquilla, sui blocchi c’era un po’ di ansia ma meglio così perché mi ha aiutato ad andare più forte. Senza il tifo degli azzurri penso che non ce l’avrei fatta. Questa vittoria se la merita anche il mio allenatore Walter Monti per tutto l’impegno che ci ha messo, è nata grazie a lui e ai miei compagni di allenamento che mi hanno sempre spronata. Per il futuro voglio andare avanti così, migliorandomi sempre di più”. 

