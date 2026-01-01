 Kapustin è vivo: intelligence ucraina beffa Mosca e incassa i 500mila dollari destinati al suo assassinio - Tuttoggi.info
Gio, 01/01/2026 - 18:02

(Adnkronos) –
Denis Kapustin, noto come White Rex e comandante del Corpo dei Volontari Russi (RVC), è vivo. A confermarlo è la Direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa ucraino, che ha svelato il fallimento di un’operazione dei servizi segreti russi volta alla sua eliminazione. 

Secondo Kiev, l’intelligence militare ucraina è riuscita a superare in astuzia i servizi di sicurezza di Mosca, salvando la vita di Kapustin e appropriandosi dei 500.000 dollari che la Russia aveva stanziato per finanziare il suo omicidio. I fondi, riferiscono le autorità ucraine, saranno ora utilizzati per rafforzare le capacità dei droni impiegati contro le forze russe. 

Il 27 dicembre erano circolate notizie sulla presunta morte di Kapustin al fronte di Zaporizhzhia. “Rapporti preliminari” indicano che sia stato ucciso in un attacco con drone. “Avremo la nostra vendetta, Denis. La tua eredità vive”, aveva scritto il Rvc in una nota. 

In realtà, l’operazione di controspionaggio ucraina — durata oltre un mese — ha permesso non solo di metterlo in salvo, ma anche di identificare i responsabili e gli esecutori del piano all’interno dei servizi speciali russi. 

Kapustin, considerato un nemico personale dal presidente russo Vladimir Putin, si trova attualmente in Ucraina ed è pronto a tornare a guidare il Corpo dei Volontari Russi nelle operazioni contro Mosca. 

 

