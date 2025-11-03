K-POP ART - Tuttoggi.info

A cura di Rossocinabro

Serata Evento: venerdì 7 Novembre 19:00 – 21:00

Tapropane, in collaborazione con Maknae Italian K-Pop, è lieta di annunciare il lancio di K-POP ART, siamo i primi in Italia a lanciare una mostra-evento itinerante che getta un ponte inaspettato tra la rivoluzione artistica della Pop Art e il fenomeno culturale globale del K-Pop. Primo appuntamento a Roma dal 7 al 21 novembre.

Prendendo spunto dall’acclamata copertina dell’album Hope World del rapper sudcoreano J-Hope dei BTS, concepita essa stessa come una vera e propria opera d’arte, la mostra esplora le profonde affinità tra due movimenti che hanno ridefinito il rapporto tra arte, celebrità e consumismo.

Nate in epoche e luoghi diversi, la Pop Art e il K-Pop, come sorelle spirituali, condividono una filosofia sorprendentemente simile: l’elevazione della cultura popolare e di massa a forma d’arte legittima. La mostra intende analizzare come entrambi i movimenti abbiano saputo sfruttare l’immaginario collettivo, la comunicazione visiva e il culto della celebrità, sfumando i confini tra creatività e prodotto commerciale.

La mostra K-POP ART è concepita per essere un’esperienza dinamica e itinerante, prima tappa in Italia: Roma dal 7 al 21 novembre.

L’esposizione include:

• Copertine Storiche: Una rassegna delle più significative e iconiche copertine di album K-Pop, analizzate come veri e propri manifesti artistici contemporanei.

• Opere d’Arte Internazionali: Contributi di artisti internazionali che si rifanno esplicitamente all’estetica Pop Art o che traggono ispirazione diretta dalla musica e dall’estetica vibrante del K-Pop.

• Fan Art e Gadget Handmade: Uno spazio dedicato alla creatività della comunità, con l’esposizione di gadget handmade realizzati dai Fan Group di K-Pop, sottolineando il ruolo attivo del fandom nel processo di creazione artistica.

Per amplificare ulteriormente il messaggio e l’impatto culturale della mostra, saranno organizzati incontri e dibattiti con la nota influencer del settore, Annyka. La sua partecipazione mira a coinvolgere il pubblico, in particolare i più giovani, nell’analisi critica e appassionata del K-Pop come fenomeno che va oltre la semplice musica.

Artisti: María Muñoz Bascuñana (Spain), Luca Cameli (Italy), Marta Chabadova (Slovakia), Lode Coen (Belgium), Guido Corazziari (Italy), Mark Pol (The Netherlands), RatAess (Austria), Rossella Rossi (Italy), Christel Sobke (Germany), Anna Weichselbaumer (Austria).

A cura di Rossocinabro

Chi siamo

Tapropane presenta mostre curate su temi rilevanti ed emozionanti nel contesto della cultura creativa contemporanea. Ci impegniamo a rendere l’arte contemporanea accessibile a tutti. Ci sforziamo di presentare progetti in spazi fisici e digitali che siano coinvolgenti, illuminanti ed educativi per un pubblico eterogeneo.

The Tapropane Ltd, è una società londinese.

tapropane.art@gmail.com

Visit: www.tapropane.com

Share your photos by tagging the official profile:

Instagram @tapropane @maknae_kpop_group_order

Hashtags #tapropane #K-Pop-Art





Luogo: HUB IMPACT Roma, Via Palermo, 41, ROMA, ROMA, LAZIO