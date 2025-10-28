 Juventus, Spalletti nuovo allenatore? I tifosi dicono no: "Si è tatuato il Napoli" - Tuttoggi.info
Juventus, Spalletti nuovo allenatore? I tifosi dicono no: "Si è tatuato il Napoli"

Juventus, Spalletti nuovo allenatore? I tifosi dicono no: “Si è tatuato il Napoli”

Mar, 28/10/2025 - 11:03

(Adnkronos) –
Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus? Secondo le ultime news di oggi, martedì 28 ottobre, la ricerca per il sostituto di Igor Tudor, esonerato dopo la sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, sembra essersi indirizzata verso l’ex tecnico, tra le altre, di Napoli e Nazionale, libero proprio dopo l’addio alla panchina dell’Italia. Nelle prossime ore potrebbe andare in scena un colloquio decisivo che potrebbe avvicinare le parti, con Spalletti che ha già dato la sua disponibilità a volare a Torino. 

Un nome di livello, in pole rispetto agli altri candidati alla panchina della Juventus, sicuramente capace di rialzare la stagione bianconera e valorizzare un mercato che fin qui ha regalato soltanto delusioni, ma che non trova il favore dei tifosi. Una parte della tifoseria della Juventus non ‘perdona’ a Spalletti infatti di essersi tatuato lo Scudetto vinto con il Napoli nel 2023, con molti di loro che farebbero fatica a vederlo sulla panchina bianconera con quel tatuaggio sul braccio. 

“Immagina la Juve allenata da uno che ha questo tatuaggio sul braccio…”, scrive un utente su X. “Sembra tutto fatto per Spalletti, ora c’è solo da cambiare i tatuaggi”, è il tweet di un altro, seguito da un “davvero vedremo uno con un tatuaggio del Napoli in panchina?”. “Spero che a Torino ci siano degli ottimi laser per la cancellazione dei tatuaggi”, è la ‘speranza’ di un altro tifoso. Un pensiero, insomma, largamente condiviso dal popolo juventino. 

 

