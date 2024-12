Juventus, Motta: "City non in crisi, possiamo fargli male. Guardiola? Fortissimo" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Big match in Champions League per la Juventus. Nella sesta giornata i bianconeri ospitano all'Allianz Stadium il Manchester City in una sfida importante anche per la classifica, con entrambe le squadre appaiate a quota 8 punti. "Guardiola è fortissimo, lo dimostrano i fatti. Ha vinto tutto e con continuità, che è la cosa più difficile", ha detto l'allenatore della Juventus Thiago Motta in conferenza stampa, "non posso giudicare quello che succede a casa degli altri ma solo ammirare quello che hanno fatto negli ultimi anni, vincendo tutto e dimostrando un valore gigante. È relativo parlare di un momento di crisi".

Sul Manchester City ha aggiunto: "È una bella opportunità per noi affrontare un grande club come il Manchester City. L'abbiamo preparata bene e daremo il massimo, concentrati e determinati. Sappiamo anche cosa dobbiamo evitare. La loro caratteristica ben precisa è tenere tanto la palla, noi dovremo essere pronti a difendere bene da squadra e quando avremo la palla giocare con qualità. Se la giochiamo bene possiamo metterli in difficoltà".

Motta non ha voluto parlare dei tanti infortuni che stanno colpendo la Juventus, ultimo quello di Cambiaso: "Non userò mai l'alibi degli infortuni. Ogni squadra passa momenti difficili ma dipende da come li affronti. Noi li abbiamo sempre affrontati combattendo e provando a giocare meglio degli avversari. Finora abbiamo una sola sconfitta in Champions e nelle altre partite un altro tipo di risultato. Abbiamo il potenziale per migliorare".

Motta ritroverà Douglas Luiz, al rientro dall'infortunio: "Sta bene, ha lavorato col gruppo. La sua ultima partita è stata con la Lazio, ora sta rientrando in gruppo e vediamo la sua evoluzione negli allenamenti per poter contare su di lui pienamente". Torna anche Weston McKennie: "Sono felice e contento per loro che sono i primi che vogliono giocare e partecipare. Già da domani possono aiutare giocando dall'inizio o a partita in corso". Il tecnico bianconero ha poi parlato della visita a sorpresa di John Elkann: "È piacevole che sia venuto a trovarci, ma quello che ha detto resta tra noi".