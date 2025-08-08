 Juventus, Kolo Muani si allontana? L'attaccante verso il Newcastle - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Juventus, Kolo Muani si allontana? L’attaccante verso il Newcastle

tecnical

Juventus, Kolo Muani si allontana? L’attaccante verso il Newcastle

Ven, 08/08/2025 - 18:03

Condividi su:

(Adnkronos) –
La corsa della Juventus a Randal Kolo Muani rischia di arenarsi. Secondo le ultime news di mercato di oggi, venerdì 8 agosto, tra il club bianconero e l’attaccante francese di proprietà del Paris Saint-Germain, che negli ultimi sei mesi ha vestito proprio la maglia della Vecchia Signora, si sarebbe messo il Newcastle. Il, ricchissimo, club inglese, secondo quanto riporta SkySport Germania, si sarebbe infatti interessato al giocatore e avrebbe avviato i primi contatti con il Psg. 

Il club inglese avrebbe aperto i dialoghi con i parigini dopo aver visto sfumare l’arrivo di Benjamin Sesko, che ha scelto il Manchester United. Così i Magpies hanno virato con decisione su Kolo Muani, diventanto obiettivo numero uno per l’attacco, nonostante il giocatore abbia già detto sì al ritorno alla Juventus. Il giocatore sta infatti spingendo con il Psg perché abbassi le proprie pretese.  

E negli ultimi giorni il pressing di Kolo Muani sembrava che stesse portando i suoi frutti: la richiesta del club campione di Francia e d’Europa è scesa infatti sui 50 milioni di euro, prezzo che si avvicina alle disponibilità, non ampissime senza la cessione di Vlahovic, della Juventus. l’inserimento del Newcastle però può cambiare le carte in tavola e scatenare un’asta a cui i bianconeri non vorrebbero partecipare. 

 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!