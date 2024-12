Juventus-Bologna 2-2, Mbangula nel finale salva i bianconeri - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Si salva in extremis la Juventus. Al 92' è il giovane Mbangula con un bel tiro a giro a battere Skorupski e a firmare il 2-2 finale tra i bianconeri e il Bologna. Rammarico per i rossoblù, avanti di due gol grazie alle reti, una per tempo, di Ndoye e Pobega. Nella ripresa Thiago Motta, alla prima contro la sua ex squadra ed espulso nel corso del match, aveva riaperto i giochi grazie al primo gol in maglia Juve di Koopmeiners. Con questo punto i bianconeri salgono a 27 punti, restando comunque distanti dalla testa della classifica, mentre il Bologna raggiunge quota 22 e alimenta le sue speranze europee.

La Juventus prova subito a imporre il proprio ritmo, ma il Bologna si difende bene e riparte con pericolosità. La prima occasione è rossoblù: Ndoye riceve dal limite ma colpisce il palo. La squadra di Italiano continua a crescere, i bianconeri si innervosiscono e perdono Cambiaso per infortunio. Miranda sfiora il gol su calcio di punizione, Ndoye trova il vantaggio al 30': ottimo inserimento in area dell'esterno svizzero, che fulmina Perin sotto la traversa. La reazione bianconera è affidata a Conceicao: il portoghese è scatenato e serve un bell'assist per Fagioli, che dal dischetto del rigore calcia incredibilmente alto. La Juve si scuote e continua a crescere, con Vlahovic, al rientro dopo l'infortunio, che ha una grande occasione in chiusura di tempo, ma Skorupski si fa trovare pronto sul diagonale dell'attaccante serbo.

La Juve inizia bene il secondo tempo, ma viene gelata dal raddoppio del Bologna. Al 52' Castro serve un bellissimo assist di tacco per l'inserimento di Pobega, che solo davanti a Perin lo batte in pallonetto. La Juventus riapre la partita al 62': Danilo sfonda sulla sinistra e mette a rimorchio per Koopmeiners, che da centro area trova il suo primo gol in bianconero. Dominguez prova il tiro da fuori area, ma l'inerzia ora è tutta bianconera. I cambi di Motta portano freschezza e la Juve riesce a recuperare alto il pallone, non dando respiro al Bologna. La girata di Vlahovic viene respinta, Thuram non trova la porta di testa. Proteste bianconere per un presunto contatto in area tra il neoentrato Mbangula e Lucumì, ma l'arbitro Marchetti non assegna il calcio di rigore. In pieno recupero, al 92' è il giovane Mbangula a trovare il gol del definitivo 2-2 grazie a un bel destro a giro. Finisce quindi 2-2 allo Stadium.