Juve sconfitta nel Trofeo Gamper, vince il Barça 3-0 - Tuttoggi

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Un avvio in salita, poi una buona reazione ma qualche leggerezza difensiva di troppo. La Juve esce sconfitta 3-0 dall’Estadi Johan Cruyff (quasi 3 mila spettatori) contro il Barcellona, che si prende il Trofeo Gamper in un giorno emotivamente carico dopo la conferenza stampa di addio, con tanto di lacrime, di Leo Messi. Come annunciato alla vigilia, Allegri decide di fare un paio di esperimenti in mezzo: Ramsey viene riproposto davanti alla difesa e Bernardeschi mezz’ala (rimandati entrambi) mentre davanti spazio al tridente formato da Cuadrado, Morata e Ronaldo. Koeman risponde con Griezmann, Braithwaite e Depay, stante la rinuncia forzata all’infortunato Aguero mentre resterà in panchina per tutti i 90 minuti l’ex Pjanic, che alla Juve potrebbe tornare. Il risultato si sblocca dopo due minuti e mezzo: Rugani sbaglia i tempi dell’uscita e si crea un buco al centro della difesa bianconera dove Demir pesca Depay, che solo davanti a Szczesny non può sbagliare. Barça in palla, per il primo acuto della Juve bisogna aspettare il 15′, con Neto che devia in angolo il tentativo di Ronaldo. Annullato il 2-0 di Demir per un precedente fuorigioco di Griezmann, ma la formazione di Koeman continua a comandare il gioco e alla mezz’ora, dopo un’incertezza di De Sciglio, Szczesny ci deve mettere il piede per opporsi a Demir. Il numero 2 bianconero prova a riscattarsi con una botta da fuori di poco sul fondo, preludio a un finale di tempo di marca juventina dove l’ex Neto salva prima su De Ligt e poi su in due occasioni su Morata prima di respingere una punizione di Ronaldo. Tanti volti nuovi nella ripresa in casa Juve fra cui Chiesa che, al 6′, chiama di nuovo in causa Neto, costringendolo alla deviazione in angolo. Ma nel miglior momento dei bianconeri ecco il raddoppio del Barça, con Braithwaite che di testa insacca indisturbato su angolo dalla destra. Entrano anche Chiellini e Bonucci oltre a qualche giovane, anche Koeman pesca in panchina e allo scadere arriva lo splendido sinistro dal limite di Riqui Puig che firma il definitivo 3-0.

(ITALPRESS).