Juve-Psv 3-1, show bianconero in Champions League - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - La Juventus batte il Psv Eindhoven per 3-1 oggi nel match di esordio nella Champions League 2024-2025. I bianconeri di Thiago Motta superano gli olandesi con una prestazione eccellente e si impongono con i gol di Yildiz (21'), McKennie (27') e Gonzalez (52'). In pieno recupero gol olandese con Saibari (93').

Motta schiera Di Gregorio in porta e Mckennie a centrocampo, al posto di Perin e Douglas Luiz, rispetto alla formazione impiegata in campionato a Empoli. Avanti ancora Yildiz e Nico Gonzalez sulle fasce con Koopmeiners al centro con Locatelli. Dall'altra parte Bosz, avendo out per infortunio Lozano, ha inserito Tillman in avanti con De Jong e Bakayoko. A centrocampo c'è Til, mentre solo panchina per l'ex giallorosso Karsdorp.

La Juve parte bene e al 5' Kalulu prova l'imbucata per Nico Gonzalez, ma è decisivo l'intervento di Flamingo. Dopo alcuni minuti di studio la Juve affonda. Al 21' i bianconeri passano con il gioiello del numero 10 bianconero che riceve palla, rientra sul destro e lascia partire una conclusione che si infila precisa all'incrocio dei pali per l'1-0 firmato Yildiz.

Il giovane turco mette a segno il primo gol della nuova Champions diventando inoltre il più giovane juventino ad andare in gol nella competizione all'età di 19 anni e 136 giorni. Yildiz supera così il record detenuto da Alex Del Piero, a segno per la prima volta in Champions a 20 anni e 308 giorni contro il Borussia Dortmund.

Al 24' spunto di Koopmeiners e cross per McKennie che, da posizione ravvicinata, non riesce a battere Drommel. L'americano però si rifà poco dopo: al 28' Nico Gonzalez serve in area ancora McKennie che conclude con precisione per il 2-0. Poco prima Koopmeiners aveva sfiora il gol con una conclusione al volo da posizione ravvicinata.

Gli olandesi non reagiscono e i bianconeri controllano la gara senza problemi fino all'intervallo. Ad inizio ripresa la Juve cala il tris: al 52' Vlahovic in ripartenza pesca Nico Gonzalez in area con l'argentino che tutto solo davanti al portiere, stoppa e batte Drommel per il 3-0. La squadra bianconera non sembra volersi fermare con Vlahovic che prova a segnare e al 66' prova la conclusione di mancino dalla distanza senza fortuna. Thiago Motta cambia e inserisce in successione prima Danilo e Khéphren Thuram e poi Fagioli, Weah e Douglas Luiz.

All'83' altra grande occasione per Vlahovic che da solo davanti al portiere non riesce a firmare il poker. Disattenzione della difesa bianconera nel finale e rete al 93' del Psv con Saibari Ben El Basra che chiude la gara 3-1.