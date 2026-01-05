 Juve-Chiesa, ritorno di fiamma? Contatti avviati tra i bianconeri e il Liverpool - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Juve-Chiesa, ritorno di fiamma? Contatti avviati tra i bianconeri e il Liverpool

tecnical

Juve-Chiesa, ritorno di fiamma? Contatti avviati tra i bianconeri e il Liverpool

Lun, 05/01/2026 - 18:04

Condividi su:

(Adnkronos) –
Federico Chiesa torna alla Juventus? Scenario possibile sul mercato. I bianconeri sono alla ricerca di un vice-Yildiz nella sessione di trattative di gennaio e il nome dell’azzurro stuzzica la dirigenza per più motivi. Intanto, perché l’attaccante ha già vestito la maglia della Juventus e dunque tornerebbe in un ambiente, quello della Continassa, che conosce alla perfezione. Chiesa, inoltre, non si è mai ambientato benissimo in Premier League, nonostante ottime prestazioni con la maglia dei Reds.  

 

Come riportato dal giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, la Juventus ha contattato formalmente il giocatore, manifestando interesse per un suo ritorno a gennaio. Chiesa è apprezzato anche dal tecnico Luciano Spalletti, che ha avuto modo di vederlo all’opera in Nazionale (quando lo aveva definito “il Sinner dell’Italia”). La decisione spetterà all’attaccante ma anche al Liverpool, che nella prima parte del mese di gennaio non potrà fare operazioni in uscita in attacco. I Reds sono al momento privi di Salah, impegnato in Coppa d’Africa con l’Egitto, e di Isak, infortunato. Ogni eventuale discorso è dunque spostato tra qualche settimana.  

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!