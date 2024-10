Juve annuncia: "Arriva Arda Guler". Ma il profilo è hackerato - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - La Juve compra Arda Gulter, 19enne talento turco del Real Madrid. Il profilo in inglese del club bianconero su X annuncia l'acquisto. C'è un dettaglio: l'account è stato hackerato. "Il nostro account inglese è stato hackerato. Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su @juventusfcen. Stiamo lavorando per risolvere il problema", scrive la Juve sul suo profilo in italiano, invitando gli utenti a non prendere in considerazione i tweet in inglese.

"Benvenuto alla Juventus, Arda Guler!", si legge nel tweet pubblicato poco prima delle 15 italiane. La stella nascente del calcio ora fa parte della famiglia della Juventus. Pronto a fare la storia in questo nuovo viaggio?", si legge nel testo, abbinato ad una foto del calciatore turco che sbarca sorridente da un aereo.

Tutto falso, ovviamente. Il calciomercato, d'altra parte, è chiuso da settimane e nessuna trattativa tra due società potrebbe essere perfezionata in questo periodo. Intanto, il falso annuncio su Arda Guler vola con visualizzazioni a raffica...