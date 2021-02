Junior Achievement e il talk sul futuro prossimo della scuola - Tuttoggi

Un nuovo format di talk per mettere al centro della narrazione i nuovi temi dell’education. Questa è l’idea di Junior Achievement, che ha messo online giovedì 28 gennaio la prima puntata di Futuro Prossimo – dialoghi sull’educazione della nuova era. un ciclo di appuntamenti con scadenza mensile che vede partecipare i protagonisti del settore, per definire opportunità e scenari per il nuovo mondo della scuola.

Il programma della prima puntata e gli argomenti delle successive, trasmesse su tutti i social di Junior Achievement, lo trovate a questo link. JA è la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola. Nata nel 2002, ha la finalità di assumere un ruolo attivo per rinnovare l’istruzione. E diffondere nelle scuole iniziative didattiche per orientare i giovani nelle loro scelte future.

Il presidente è Antonio Perdichizzi, mentre l’Ad è Miriam Cresta. Ogni anno, la rete di oltre 1000 volontari serve più di 60 mila studenti in tutta Italia. Con la missione di preparare i giovani sostenendoli già dalla scuola nello sviluppo di competenze adeguate. Per affrontare con successo e intraprendenza l’ingresso nel mondo del lavoro e il futuro dell’economia globale.

Junior Achievement vuole essere il partner strategico di educatori, imprenditori, manager e policy maker. Questo per promuovere nuovi approcci all’istruzione e alla formazione dei giovani, contribuendo allo sviluppo socio economico delle comunità locali. Nello stesso grandi aziende e istituzioni sono entrate nella rete di JA per contribuire al successo delle iniziative.

Dal 2002 a oggi sono stati coinvolti più di 400mila studenti. Nel contempo JA ha formato oltre 7000 insegnati, ingaggiato più di 7000 volontari d’azienda ed entrata in 3500 scuole con una nuova didattica. Ora ecco il talk Futuro Prossimo, che vuole preparare la rinascita educativa dopo l’emergenza.

