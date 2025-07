Julio Sergio, il figlio Enzo è in coma: "Situazione irreversibile" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Dramma familiare per Julio Sergio, ex portiere della Roma. Enzo, figlio 15enne dell’ex calciatore, è in coma dopo un peggioramento delle condizioni legate ad un tumore cerebrale diagnosticato nel 2020. “Ho appena visitato Enzo… la situazione è la stessa di cui stiamo parlando da giorni: irreversibile” si legge in una storia su Instagram del brasiliano. “È ancora in coma indotto, con sedazione (che regoliamo secondo necessità), catetere per l’ossigeno e, cosa più importante in questo momento, è in pace, circondato da noi genitori, dalla famiglia, da voi… Non è a disagio né sente dolore”.

Nelle ultime settimane, Julio Sergio aveva raccontato anche sui social la battaglia di Enzo contro il tumore cerebrale. Il ragazzo era stato operato due anni fa, diventando in seguito anche testimonial di una campagna di sensibilizzazione in Brasile. Iniziativa che aveva trovato, tra gli altri, anche il sostegno di leggende come Buffon, Totti e Cristiano Ronaldo. Solo pochi giorni fa, era diventato virale un video in cui il portiere si mostrava con i capelli rasati in segno di vicinanza a Enzo, prima di un nuovo ciclo di chemio.