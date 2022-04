Judo, Tommaso Fava quinto nella gara di Coppa Europa in Polonia

Grazie ad un sorteggio benevolo, l’atleta spellano si è ritrovato al secondo turno dove ha trovato il georgiano Japaridze che a sua volta aveva eliminato il tedesco Kroll. L’umbro con apparente facilità ha regolato l’atleta dell’est. Stessa sorte, ai quartidi finale, per atleta Lituano Duinovs.

In semifinale Tommaso Fava ha lottato come un leone perdendo solo al golden score contro l’israeliano Sivan. Stesso esito purtroppo anche nella finale per il terzo posto dove l’azzurro si è arreso al numero 8 della ranking list mondiale, il georgiano Poladishvili.

La gara polacca certifica, ancora una volta, le grandi capacità e potenzialità dell’atleta di Spello, qualità nelle quali anche lo staff della nazionale sembra credere sempre di più.

(foto di repertorio)