Jp Industries, Umbria assente al summit delle Marche: "Noi non convocati"

“Non formalmente convocati da chi ha promosso il tavolo“. Eccola la risposta della Regione Umbria alla propria assenza al tavolo convocato ieri a Fabriano sulla Jp Industries. Assenza sottolineata dai sindacati, che si vedranno domattina in assemblea con i lavoratori a Colle di Nocera Umbra.

Jp Industries, la Regione Umbria: “Assenti perché non convocati”

“Continuiamo a monitorare la vicenda riguardante l’area di crisi A. Merloni – J.P. Spa con attenzione, data la significativa incidenza sull’apparato produttivo dei territori e riteniamo necessario avviare un percorso in grado di darle soluzione positiva – spiega l’assessore regionale Michele Fioroni – Abbiamo infatti prontamente richiesto in data 20 agosto 2020 la convocazione di un tavolo urgente al Ministero dello Sviluppo Economico considerati gli sviluppi recenti che hanno riguardato la J.P. Spa. La Regione Umbria non era presente al tavolo riunitosi ieri a Fabriano in quanto non formalmente convocata da chi ha promosso l’iniziativa”.