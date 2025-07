Jennifer Lopez incanta Lucca, la carica dei 16mila per l'unica data italiana - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Un’esplosione di energia, glamour e ritmo ha travolto le Mura storiche di Lucca questa sera, dove Jennifer Lopez ha portato in scena l’unica attesissima tappa italiana del suo tour mondiale “Up All Night Tour”. Davanti a oltre 16.000 fan in delirio, la popstar ha trasformato il palco in una festa collettiva, dove musica, sensualità e forza scenica si sono fuse in uno show travolgente e memorabile.

L’ingresso di J.Lo è stato da vera regina del pop: luci abbaglianti, visual potenti e un pubblico già in piedi a ballare sulle prime note di On The Floor. E da lì, è stata un’escalation: Let’s Get Loud, Get Right, Jenny from the Block, If You Had My Love, una sequenza di hit che ha infiammato l’arena, mentre Lopez dominava la scena con una presenza magnetica, tra coreografie serrate e cambi d’abito da capogiro.

Ma il concerto non è stato solo una carrellata di successi. Il momento più toccante è arrivato con “Wreckage of You”, il brano-confessione che racconta il dolore e la rinascita dopo il divorzio dall’attore Ben Affleck, accolto da un silenzio carico di emozione e poi da un lungo applauso. Un vero e proprio atto di resilienza, che ha trasformato lo show in qualcosa di più profondo: una celebrazione della libertà personale e dell’empowerment, un messaggio potente lanciato da una donna che ha saputo reinventarsi più volte senza mai perdere la sua autenticità.

Non sono mancati i momenti dedicati alla cultura latina e al legame con le sue radici: Jennifer ha commosso il pubblico con un omaggio a Violeta Parra cantando Gracias a la Vida, emozionando con la sua voce intensa e sincera. E a fianco a lei, sul palco, Giuseppe Giofrè, ballerino italiano di fama internazionale, ha aggiunto un tocco tutto nostrano alla serata, confermando il profondo legame che lega la popstar all’Italia.

I fan, arrivati da tutta la penisola e dall’estero, non hanno smesso un attimo di cantare, ballare e applaudire. In centinaia sono arrivati a Lucca dalle prime ore del mattino, altri hanno viaggiato ore solo per vederla da vicino. E Jennifer non ha deluso: ha dato tutto, corpo, voce, cuore, in un’esibizione che è stata molto più di un concerto: è stata una dichiarazione d’identità.

Lucca si è trasformata per una notte in una capitale della musica pop internazionale. E se qualcuno aveva dubbi sul fatto che Jennifer Lopez fosse ancora “sul pezzo”, stasera ha dimostrato non solo di esserci, ma di essere più forte, brillante e vera che mai.