Jeff Bezos, morta la madre Jackie: l'addio del fondatore di Amazon - Tuttoggi.info

Jeff Bezos, morta la madre Jackie: l’addio del fondatore di Amazon

Jeff Bezos, morta la madre Jackie: l'addio del fondatore di Amazon

Ven, 15/08/2025 - 17:03

Ven, 15/08/2025 - 17:03

(Adnkronos) – Lutto per il fondatore di Amazon Jeff Bezos. E’ morta ieri la madre Jackie Bezos a 78 anni, ma la notizia è stata data oggi. Il decesso dopo aver lottato contro una forma di demenza. In un post su Instagram accompagnato da una foto di lei, il miliardario 61enne ha ricordato che la sua vita da adulta è iniziata “un po’ presto”, quando è diventata madre a 17 anni.  

La Bezos Family Foundation ha dichiarato in un comunicato che a Jackie Bezos era stata diagnosticata nel 2020 la demenza a Corpi di Lewy, una malattia neurologica degenerativa. Era stata presidente della Fondazione, che eroga borse di studio per l’istruzione. 

“Non deve essere stato facile, ma lei è riuscita a far funzionare tutto”, ha scritto Jeff Bezos. “Si è dedicata con ferocia al compito di amarmi e ha aggiunto mia sorella e mio fratello alla sua lista di persone da amare, proteggere e nutrire”. Bezos ha detto che è morta “circondata da tanti di noi che l’amavano: i suoi figli, i nipoti e mio padre. La custodirò per sempre nel mio cuore”. “Ti voglio bene, mamma” ha scritto Jeff.  

Sono arrivate condoglianze da parte di celebrità come Antonio Banderas, Sharon Stone, Naomi Campbell e Miranda Kerr. Lauren Sánchez, l’ex giornalista che ha sposato Bezos in una cerimonia a Venezia piena di star a giugno, ha scritto: “Ci mancherà tantissimo”.  

 

