Iveco Group inaugura futuro del player On-Highway - Tuttoggi

Con la presentazione del nuovo Iveco Group e del suo logo, fa un ulteriore passo avanti verso il completamento lo spin-off da CNH Industrial di questa realtà, che inizierà a operare in via autonoma verso l’inizio del 2022. A rappresentare la futura azienda è il nuovo logo istituzionale, che presenta Iveco Group come una holding company. Il design, sobrio e leggero, pone l’accento sui marchi che ne fanno parte e rende omaggio alla loro tradizione, ricca e condivisa, delineando chiaramente una traiettoria verso il loro comune futuro. Un nome che racconta il lungo viaggio percorso da queste realtà industriali fin dal 1975, quando venne costituita la Industrial VEhicles COrporation. Questa identità unica utilizza un carattere tipografico che presenta variazioni e “tagli” netti in alcune lettere per esprimere il focus preciso che dovrà avere il nuovo gruppo. tvi/mrv/red