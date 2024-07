Iveco defence: 420 Lmv-Br 2 per il Brasile - Tuttoggi.info

L’Esercito brasiliano ha firmato un contratto con Iveco per la fornitura di 420 veicoli blindati 4×4 Lmv-Br 2 (ultima evoluzione del Light multirole vehicle, da noi nota come Lince e in Inghilterra, Panther).

Questo nuovo ordine di veicoli Lmv-Br 2, conosciuti in Brasile come “Guaicurus”, verrà prodotto in due varianti: con sistema d’arma a controllo manuale o sistema d’arma Rcws (Remote controlled weapon station o torretta a comando remoto). I veicoli inoltre, saranno dotati di un Sistema di Comando e Controllo (C2). I “Guaicurus” saranno prodotti localmente nello stabilimento Idv di Sete Lagoas.

La firma di questo contratto (della durata di 10 anni) rappresenta una ulteriore importante pietra miliare nella partnership tra l’Esercito brasiliano e Iveco, in quanto contribuisce in maniera determinante alla crescita dell’industria della difesa nazionale e rafforza lo sviluppo strategico delle forze di terra brasiliane.

La forte collaborazione tra l’Esercito brasiliano e l’Idv ha alle spalle una lunga storia che comprende, finora, la fornitura di 700 unità del veicolo corazzato anfibio 6×6 Guarani e di 32 precedenti unità dell’ Lmv-Br 2. Dal suo lancio, il veicolo multiruolo leggero Lmv è stato continuamente migliorato grazie alla vasta esperienza accumulata dai suoi utenti; le prime unità saranno consegnate all’Esercito brasiliano nel 2026.

