PAVIA (ITALPRESS) – Formazione avanzata, sviluppo del pensiero critico e transdisciplinarietà. E’ il profilo della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia tracciato dal rettore Mario Martina in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa Italpress. Riconosciuta tra le otto scuole superiori ad ordinamento speciale previste dalla legge Gelmini e unica realtà di questo tipo nel Nord-Ovest d’Italia, la Scuola IUSS conta 200 allievi nei corsi ordinari e circa 400 dottorandi. “La nostra non è un tipo di università come le altre – ha spiegato il rettore Martina -. Non ci rivolgiamo a una larga platea di studenti, ma a una platea ristretta di studenti molto selezionati. Svolgiamo una funzione complementare, puntando a far crescere il pensiero critico, la capacità di collegamento e un sapere transdisciplinare”. L’accesso ai corsi ordinari prevede un rapporto di ammissione pari a “1 a 10: per ogni ammesso ce ne sono nove che hanno partecipato al bando e non sono riusciti ad entrare”. Il terzo ciclo della formazione rappresenta l’attività centrale dell’ateneo: “Il dottorato di ricerca è un pò il nostro core business,” ha ribadito il rettore. Sul fronte dell’innovazione tecnologica, Martina ha affrontato l’impatto dell’Intelligenza Artificiale su didattica e ricerca, sottolineando come negli ultimi tre anni il numero di pubblicazioni inviate alle riviste scientifiche “sia più che duplicato”. “L’intelligenza artificiale cambia radicalmente il modo che i ragazzi oggi hanno di apprendere e di conseguenza noi dobbiamo cambiare il nostro modo di insegnare” ha dichiarato Martina. Per questo la Scuola ha emanato apposite linee guida: “Stimoliamo i ragazzi a utilizzare l’intelligenza artificiale attraverso un uso consapevole. Ci si può agevolare per l’analisi di grandi moli di dati, ma c’è sempre bisogno di una rielaborazione critica”. Presso la IUSS l’IA viene impiegata nell’elaborazione dati in ambito biomedico, geofisico, astrofisico e dei rischi naturali, oltre ad essere oggetto diretto di studio per “capire e migliorare la grammatica dell’intelligenza artificiale”. Guardando al Piano Strategico approvato fino al 2031, il rettore ha evidenziato la necessità di investimenti infrastrutturali, in particolare per il completamento del primo lotto del nuovo campus “Campiuss”, nato dal recupero di un’area industriale e di un arsenale militare abbandonati a Pavia per “offrire il nostro contributo allo sviluppo del territorio”. “Nel campus avremo le aule didattiche e i laboratori letteralmente attaccati – ha spiegato Martina -. Vogliamo facilitare la partecipazione dei ragazzi all’attività di ricerca sin dall’inizio del corso di studi. Si sviluppa una relazione tra allievo e docente di fortissima collaborazione e complicità, perchè significa farli entrare nella cucina delle ricerche”. Infine, il rettore ha richiamato il valore delle reti accademiche e industriali, citando la laurea magistrale in “Philosophical Knowledge” (in convenzione con Pavia e Bergamo) per formare filosofi pronti a “svolgere un ruolo che sta emergendo, quello di consulente delle imprese,” e i dottorati nazionali come quello in terapie avanzate STAT (con Fondazione Telethon e aziende) e in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico (sostenuto da oltre 60 atenei). “La formazione in ambito della ricerca ha bisogno di un network e di una collaborazione,” ha concluso Martina.(ITALPRESS).

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