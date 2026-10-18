Italpress Awards, Mulè "Per Italpress presenza in Usa è diventata missione" - Tuttoggi.info





WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Quella di Italpress è una missione. È una missione perché intende farsi carico di una responsabilità editoriale che si coniuga con lo sviluppo dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Per questo Italpress ricopre un ruolo centrale nelle relazioni tra i due paesi, che sono culturali oltre che imprenditoriali. L’evento di oggi testimonia come questa, non più avventura ma missione, abbia trovato il il giusto approdo”. Lo ha detto il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, a margine della cerimonia a Washington per la quarta edizione degli Italpress Awards.

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