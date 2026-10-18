 Italpress Awards, Mulè "Per Italpress presenza in Usa è diventata missione" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Italpress Awards, Mulè “Per Italpress presenza in Usa è diventata missione”

ItalPress

Italpress Awards, Mulè “Per Italpress presenza in Usa è diventata missione”

Dom, 18/10/2026 - 11:03

Condividi su:


WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Quella di Italpress è una missione. È una missione perché intende farsi carico di una responsabilità editoriale che si coniuga con lo sviluppo dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Per questo Italpress ricopre un ruolo centrale nelle relazioni tra i due paesi, che sono culturali oltre che imprenditoriali. L’evento di oggi testimonia come questa, non più avventura ma missione, abbia trovato il il giusto approdo”. Lo ha detto il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, a margine della cerimonia a Washington per la quarta edizione degli Italpress Awards.
xp6/abr/gtr

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!