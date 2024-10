Italpress Awards, Gelmini "Modello per tante collaborazioni con Usa" - Tuttoggi.info

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “C’è tanta voglia di Italia negli Stati Uniti qui a Washington e credo che ci siano opportunità straordinarie per le diverse specificità italiane, dal mondo dell’industria a quello del Made in Italy, passando per la cultura e le università. Tantissimi gli ambiti di scambio, di sinergia e collaborazione. Grazie a Italpress per aver promosso questa edizione del premio e anche per questa collaborazione con la Niaf che credo rappresenti un modello delle tante collaborazioni che possiamo costruire per rendere più forte l’Italia”. A dirlo è la senatrice Maria Stella Gelmini in occasione della seconda edizione degli Italpress Awards in corso a Washington DC.

xp6/col3/mrv/gsl