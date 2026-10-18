Italpress Awards, Alovisi (Trenitalia) "Un piacere essere presenti" - Tuttoggi.info





WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Per noi è sempre un piacere essere presenti qui. Ringraziamo Italpress per questa fantastica giornata. Ferrovie dello Stato è presente da diversi

anni qui alla NIAF e manteniamo il nostro impegno per rafforzare la nostra presenza”. Lo ha detto Mario Alovisi, Chief Marketing e Revenue Management Officer di Trenitalia, a margine della quarta edizione degli Italpress Awards tenutasi a Washington.

(ITALPRESS).

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