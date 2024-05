Italiani sempre più viaggiatori, obiettivo almeno una vacanza estiva - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Gli italiani non perdono la voglia di viaggiare, nonostante guerre, inflazione e cambiamento climatici. A rivelarlo è la ventitreesima edizione dell’Holiday Barometer, diffuso dal Gruppo Europ Assistance. Secondo la ricerca, in Italia circa l’80% degli intervistati, in linea con la media europea, si dice felice o molto felice di viaggiare. Il 69% ha confermato l’intenzione di concedersi almeno una vacanza estiva e, di questi, più della metà ha in programma di farne più di una, con uno dei dati più alti in Europa.

abr/gsl