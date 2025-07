Italiana scomparsa in Tunisia, da 10 giorni nessuna notizia di Valentina Greco - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Nessuna notizia di Valentina Greco, la 42enne di Cagliari scomparsa in Tunisia. Da circa tre anni vive a Sidi Bou Said, la città degli artisti a pochi chilometri da Tunisi, dove lavorava da casa come freelance. Dal 9 luglio la famiglia non ha più sue notizie, ha presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri di Cagliari e si è affidata anche all’associazione Penelope, specializzata in persone scomparse. “Ci siamo messi immediatamente a disposizione della famiglia – spiega all’Adnkronos l’avvocato Gianfranco Piscitelli -. Siamo attivi 24 ore su 24 con tutti gli organismi ufficiali e abbiamo l’appoggio dell’ufficio del commissario straordinario di Governo”.

Non è in Italia che sono concentrate le ricerche e l’associazione Penelope si sta mobilitando sul fronte nordafricano. “Abbiamo fatto appelli e comunicati stampa in lingua francese e siamo in contatto con la comunità degli italiani in Tunisia – chiarisce Piscitelli -. Ora aspettiamo che nei prossimi giorni il fratello riesca ad andare sul posto e lo faremo appoggiare da persone con cui siamo già in contatto”.

Tutte le piste sono aperte. Valentina Greco è molto impegnata sul sociale per la difesa dei diritti civili e delle donne ma ha avuto qualche problema di salute in passato. Quando la polizia tunisina ha raggiunto il suo appartamento nella località tunisina vicino a Cartagine, celebre per essere bianca e azzurra, ha trovato i suoi tre gatti. Erano i suoi compagni inseparabili e quando si spostava li affidava a un’amica veterinaria che li accudiva, invece lei non ne sapeva nulla e gli animali erano affamati. Tutti elementi che alimentano le paure di parenti e amici che si stanno mobilitando in tutte le direzioni.