Italia-Stati Uniti, Fedriga "Tra i popoli legame indissolubile" - Tuttoggi.info

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Italia-Stati Uniti, Fedriga “Tra i popoli legame indissolubile”

ItalPress

Italia-Stati Uniti, Fedriga “Tra i popoli legame indissolubile”

Ven, 24/04/2026 - 12:02

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NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Niaf è riuscita in questi anni a rafforzare il legame fra Italia e Stati Uniti, anche in momenti nei quali non era scontato. È fondamentale il rapporto fra le diplomazie nazionali, ma quello tra i popoli crea quei legami che poi diventano indissolubili”. Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, a margine dell’annuale New York Gala della National Italian American Foundation (NIAF).

xo9/sat/gtr
(Video di Stefano Vaccara)

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