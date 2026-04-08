Italia regina delle crociere - Tuttoggi.info

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Italia regina delle crociere

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Italia regina delle crociere

Mer, 08/04/2026 - 18:03

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ROMA (ITALPRESS) – L’Italia domina il mercato delle crociere e conquista la palma di primo beneficiario del settore in Europa, con un impatto economico di 18 miliardi nel 2024, pari al 28% del totale europeo. E’ quanto emerge dai dati della Cruise Lines International Association, l’associazione che rappresenta le principali compagnie crocieristiche del mondo. Il Bel Paese raddoppia il risultato della Spagna, seconda in classifica con 8,6 miliardi, seguita da Germania, Regno Unito e Francia. Il mercato italiano si distingue come unico in Europa in cui tutti e quattro i principali canali di spesa — cantieristica navale, acquisti delle compagnie, spesa di passeggeri ed equipaggi e salari — producono effetti economici diffusi e rilevanti. Questi benefici non riguardano solo le compagnie, ma si estendono a città, lavoratori e imprese locali. Per quanto riguarda i porti principali, in cima alla classifica si trova Civitavecchia, seguita da Genova e Napoli.
mgg/azn

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