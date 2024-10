Italia, oggi la sfida con Israele: orario, dove vederla in tv e probabili formazioni - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Torna in campo l'Italia. Gli azzurri saranno impegnati questa sera contro Israele, nella quarta giornata di Nations League. La nazionale di Spalletti, dopo il pari 2-2 rimediato con il Belgio all'Olimpico di Roma, guida il proprio girone con 7 punti conquistati, seguita da Francia (6), Belgio (4) e Israele, fermo in ultima posizione a 0.

Italia-Israele andrà in scena oggi alle 20.45 dal Blue Energy Stadium di Udine. I precedenti tra le due nazionali sono cinque, con l'Italia nettamente in vantaggio con quattro vittorie, l'ultima lo scorso settembre per 2-1, e un solo pareggio.

Italia-Israele sarà trasmessa in diretta tv esclusiva dalla Rai sul canale Rai Uno e sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

Diversi cambi per gli azzurri rispetto alla formazione che ha affrontato il Belgio. In porta ci sarà Vicario al posto di Donnarumma, mentre la linea a tre difensiva sarà composta da Gatti, Buongiorno e Calafiori. A centrocampo spazio a Fagioli e Tonali, confermato, con Bellanova e Udogie sulle fasce. Al centro dell'attacco ci sarà ancora Retegui, supportato da Raspadorti.

Italia (3-5-2): Vicario; Gatti, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Fagioli, Tonali, Udogie; Raspadori, Retegui. Ct. Spalletti.

Israele (4-2-3-1): Gerafi; Feingold, Nachmias, Shlomo, Leidner; Kanikovski, Abu Fani; Abada, Peretz, Gloukh; Baribo. Ct. Simon.