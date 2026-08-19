Italia-Germania, Tajani sente Wadephul “Prosegue il dialogo” - Tuttoggi.info

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Italia-Germania, Tajani sente Wadephul “Prosegue il dialogo”

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Italia-Germania, Tajani sente Wadephul “Prosegue il dialogo”

Mer, 19/08/2026 - 23:32

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ROMA (ITALPRESS) – “Ho parlato questa sera, nel consueto spirito di amicizia, con il Ministro degli Esteri tedesco Wadephul. Prosegue il dialogo fra Italia e Germania con priorità alle migrazioni: condividiamo la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne europee”. Così su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.
“Confermiamo l’esigenza di un contrasto coordinato ai trafficanti e rafforzamento della dimensione esterna della Ue.
Abbiamo confermato il nostro pieno sostegno all’Ucraina, continueremo a lavorare per la fine della guerra e per adeguate garanzie di sicurezza a Kiev – prosegue Tajani -. Nel condannare le violenze e le azioni dei coloni in Cisgiordania, rafforziamo l’impegno per una de-escalation tra Israele e Libano, per la soluzione dei due Stati. Bisogna lavorare per garantire la libertà di navigazione e la sicurezza delle rotte commerciali a Hormuz e nel Mar Rosso. Italia e Germania continuano a lavorare per coordinare iniziative di politica estera, dai Balcani all’Africa, per difendere e proteggere al meglio la sicurezza e gli interessi dei nostri cittadini e dell’Europa”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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