Italia della pesca al colpo vince Mondiale per nazioni - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – A Peschiera del Garda (Vr), l’Italia della Pesca al Colpo vince il Mondiale per nazioni con 75 penalità, seconda la Repubblica Ceca con 86.5, terza l’Inghilterra con 89. Un gruppo fantastico quello guidato da Rudy Frigieri, Marco Manni e Gino Govi che nelle acque amiche del fiume Mincio riconquista dopo 25 anni un’altra medaglia d’oro. E’ stato un Mondiale davvero difficile da portare a casa e dall’esito tutt’altro che scontato, nonostante il primo posto della prima giornata. Il Mincio si conferma il fiume più bello d’Italia, ma sicuramente il più complicato da interpretare. Jacopo Falsini, Gianluigi Sorti, Andrea Fini, Francesco Reverberi, Giuliano Prandi e Ferruccio Gabba questi i nomi degli azzurri campioni del mondo. Il serbo Goran Radovic è il campione del mondo individuale, argento per l’ungherese Imre Szakovics, bronzo per il ceco Petr Klasek.

