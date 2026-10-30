Italia-Canada, Galanti "Fare salto di qualità nelle relazioni non solo commerciali" - Tuttoggi.info

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Italia-Canada, Galanti “Fare salto di qualità nelle relazioni non solo commerciali”

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Italia-Canada, Galanti “Fare salto di qualità nelle relazioni non solo commerciali”

Ven, 30/10/2026 - 13:03

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TORONTO (ITALPRESS) – “La risposta delle aziende canadesi è ottima. Ne abbiamo più di 210, a fronte delle 60 aziende italiane che abbiamo portato qui, grandi, piccole e medie, e quindi già questo ci dà la misura dell’entusiasmo con cui veniamo accolti. Il forum è stato organizzato adesso perché adesso è il momento di fare quel salto di qualità nelle relazioni, che non sono solo commerciali: sono industriali, sono relazioni economiche”. Lo ha detto Lorenzo Galanti, Direttore Generale ICE Agenzia, a margine del Forum imprenditoriale Italia-Canada a Toronto, organizzato da Agenzia ICE e dal MAECI Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con la Canadian Chamber of Commerce.
mgg/azn

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