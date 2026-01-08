Italia al top in Europa per le vacanze invernali - Tuttoggi.info





ROMA (ITALPRESS) – L’Italia si conferma anche per l’inverno una delle destinazioni più amate dagli stranieri. Lo evidenzia il monitoraggio ENIT, che analizza il turismo organizzato dai principali mercati esteri dell’incoming italiano, coinvolgendo numerosi operatori internazionali. Il Bel Paese detiene il primato europeo in questo campo, staccando destinazioni come Spagna e Francia. In particolare, la Valle d’Aosta registra un tasso di saturazione pari al 66%, collocandosi come prima realtà per livello di occupazione nel periodo analizzato, seguita da Trento e Bolzano. Anche al di fuori del contesto alpino si riscontrano performance rilevanti: l’Umbria registra un livello di saturazione del 56%, mentre l’Abruzzo si attesta al 51%. Tra i viaggiatori europei restano molto richiesti i pacchetti legati alla cultura, con le grandi città d’arte protagoniste dei soggiorni invernali, insieme alle vacanze in montagna e alle esperienze sulla neve. Dai mercati extraeuropei cresce invece l’interesse per l’enogastronomia, i borghi storici, le esperienze di lusso e il turismo delle radici, che spinge molti discendenti di emigrati a riscoprire i luoghi di origine delle proprie famiglie. Secondo il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, l’avvio del nuovo anno restituisce un’immagine incoraggiante di un’Italia sempre più apprezzata a livello internazionale, grazie anche al lavoro degli operatori del settore.

